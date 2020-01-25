Elazığ'da enkaz altında kalan hamile kadın ve oğlu sağ olarak kurtarıldı

6,8'lik depremin ardından bölgeden umutları yeşerten bir haber daha geldi. Elazığ, Maden ilçesi Gezin Mahallesi'nde enkaz altında kalan hamile bir kadın sağ olarak kurtarıldı. Ekipler hamile kadının enkaz altında kalan oğlunu kurtarmak için çalışmalara devam ederken kısa sürede oğlununda çıkarıldığı bilgisi geldi. Daha önce yapılan çalışmalarda gece saatlerinde 12 yaşında bir çocuk sağ kurtarılırken enkaz altında kalan 2'si çocuk toplam 8 kişi kurtarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunun altını çizdi.