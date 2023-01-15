Elazığ’da 4,9 büyüklüğünde deprem! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Elazığ'da 4,9 büyüküğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ercan Aksoy, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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