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Elazığ’da 4,9 büyüklüğünde deprem! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 15.01.2023 09:05
Elazığ'da 4,9 büyüküğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ercan Aksoy, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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