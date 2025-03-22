El konulan bilgisayarda şifre detayı! Fatoş Ayık ne yapmaya çalıştı?

Medya A.Ş.’ye yapılan operasyonda polis tarafından el konulan bilgisayar ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Kurumda görevli olan ve şu anda gözaltındaki Fatoş Ayık’ın bilgisayarın şifresini polise vermediği ortaya çıktı. Fatoş Ayık’ın bu durumu Ekrem İmamoğlu’na ilettiği ve tüm yaşananlar polis tarafından kayıt altına alınıyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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