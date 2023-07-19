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Ekrem İmamoğlu’nun internete sızan toplantısı! CHP’de olağanüstü toplantı

A Haber
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Giriş: 19.07.2023 11:55
Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy oranıyla büyük bir hezimet yaşayan CHP'de 'değişim' krizi her geçen gün biraz daha büyürken Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki gerginlik de artıyor. Bu gelişmeler yaşanırken akşam saatlerinde YouTube'ta yayınlanan bir toplantı görüntüsü CHP'nin ortasına adeta bir bomba gibi düştü. Görüntülerden sonra CHP MYK olağanüstü olarak toplanma kararı aldı.
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