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Videolar Gündem Videoları Ekrem İmamoğlu'nun balya balya rant ağı tek tek deşifre! Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi'nin de görüntülerde olduğu ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'nun balya balya rant ağı tek tek deşifre! Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi'nin de görüntülerde olduğu ortaya çıktı

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Giriş: 21.03.2024 18:50
Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin merkezinde yer aldığı şaibeli para sayma görüntülerinin yenisi çıktı. Para kulesi skandalı CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'ne sıçradı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi'nin para sayanlar arasında yer aldığı ortaya çıktı.
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