Ege’de yaşanan krizin perde arkasında neler yaşandı?

Çoban adası açıklarında Türk ve Yunan savaş gemilerinin karşı karşıya geldiği gerilimle ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Yerli ve milli silahlı insansız hava aracı Aksungur'un Ege açıklarında havalanması Yunanistan'da panik yarattı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.