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Ege'de yaşanan krizin perde arkasında neler yaşandı?

Ege'de yaşanan krizin perde arkasında neler yaşandı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.07.2024 14:08
Çoban adası açıklarında Türk ve Yunan savaş gemilerinin karşı karşıya geldiği gerilimle ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Yerli ve milli silahlı insansız hava aracı Aksungur'un Ege açıklarında havalanması Yunanistan'da panik yarattı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
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