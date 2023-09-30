Düzensiz göçle mücadelede yeni uygulama! İstanbul’da 38 mobil göç noktası kuruldu

Temmuz ayı itibariyle düzensiz göçle mücadelede yeni bir adım daha atıldı. Pilot il olan İstanbul'da 38 noktaya mobil göç noktaları kuruldu. Bu noktalarda göçmenlerin önce kimlikleri kontrol ediliyor, eğer yasal kalış izni yoksa sınır dışı edilmeleri için işlemler başlatılıyor. Uygulama 1 Ekim itibariyle diğer illere de yayılacak.

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