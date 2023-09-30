30 Eylül 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Düzensiz göçle mücadelede yeni uygulama! İstanbul’da 38 mobil göç noktası kuruldu
Temmuz ayı itibariyle düzensiz göçle mücadelede yeni bir adım daha atıldı. Pilot il olan İstanbul'da 38 noktaya mobil göç noktaları kuruldu. Bu noktalarda göçmenlerin önce kimlikleri kontrol ediliyor, eğer yasal kalış izni yoksa sınır dışı edilmeleri için işlemler başlatılıyor. Uygulama 1 Ekim itibariyle diğer illere de yayılacak.