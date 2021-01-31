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Dünyayı değiştiren kırılma noktaları

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Giriş: 31.01.2021 12:04
Güncelleme:31.01.2021 12:14
Dünya tarihi pek çok farklı nedenle gerçekleşen değişim ve dönüşümlerle dolu. Bunların her biri, bütün insanlığın kaderini etkileyebilecek büyüklükte. Bu kilit anlar "Kırılma noktası"nda...

Dünya tarihi pek çok farklı nedenle gerçekleşen değişim ve dönüşümlerle dolu. Bunların her biri, bütün insanlığın kaderini etkileyebilecek büyüklükte. Bu kilit anlar "Kırılma noktası"nda...

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Dünyayı değiştiren kırılma noktaları
Dünyayı değiştiren kırılma noktaları
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