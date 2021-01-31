Dünyayı değiştiren kırılma noktaları

Dünya tarihi pek çok farklı nedenle gerçekleşen değişim ve dönüşümlerle dolu. Bunların her biri, bütün insanlığın kaderini etkileyebilecek büyüklükte. Bu kilit anlar "Kırılma noktası"nda...

Dünya tarihi pek çok farklı nedenle gerçekleşen değişim ve dönüşümlerle dolu. Bunların her biri, bütün insanlığın kaderini etkileyebilecek büyüklükte. Bu kilit anlar "Kırılma noktası"nda...