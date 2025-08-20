Dünyanın dört bir yanına uzanan el: Maarif Vakfı! 55 ülkede faaliyet gösteriyor

55 ülkede faaliyet gösteren Maarif Vakfı, Türkiye'nin eğitimdeki zengin birikimini dost ve kardeş ülkelerle paylaşıyor. Son dönemde birçok yeni projeye imza atan vakıf, Kazakistan'da yeni okullar için anlaşma sağladı. Vakfın yeni hedefi ise Suriye'de Şam ve Halep'te yeni okullar açmak. Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil A Haber'in sorularını yanıtladı.

