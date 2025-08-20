20 Ağustos 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Dünyanın dört bir yanına uzanan el: Maarif Vakfı! 55 ülkede faaliyet gösteriyor
Dünyanın dört bir yanına uzanan el: Maarif Vakfı! 55 ülkede faaliyet gösteriyor

Dünyanın dört bir yanına uzanan el: Maarif Vakfı! 55 ülkede faaliyet gösteriyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.08.2025 14:52
55 ülkede faaliyet gösteren Maarif Vakfı, Türkiye'nin eğitimdeki zengin birikimini dost ve kardeş ülkelerle paylaşıyor. Son dönemde birçok yeni projeye imza atan vakıf, Kazakistan'da yeni okullar için anlaşma sağladı. Vakfın yeni hedefi ise Suriye'de Şam ve Halep'te yeni okullar açmak. Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil A Haber'in sorularını yanıtladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın dört bir yanına uzanan el: Maarif Vakfı! 55 ülkede faaliyet gösteriyor
Dünyanın dört bir yanına uzanan el
Dünyanın dört bir yanına uzanan el
Terörsüz Türkiye Komisyonu 5. kez toplandı
Terörsüz Türkiye Komisyonu 5. kez toplandı
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Yunanistan yine Lozan’ı ihlal etti
Yunanistan yine Lozan'ı ihlal etti
Yavaş yönetimine su tepkisi!
Yavaş yönetimine su tepkisi!
Kılıçdaroğlu ve Özdağ kavgası sürüyor!
Kılıçdaroğlu ve Özdağ kavgası sürüyor!
Türkiye’de suça sürüklenen çocuklar!
Türkiye’de suça sürüklenen çocuklar!
CHP’li vekil ve müteahhitlerin rant oyunu
CHP’li vekil ve müteahhitlerin rant oyunu
Hastanelerde yeni dönem!
Hastanelerde yeni dönem!
Meclis komisyonu bugün 5. kez toplanacak
Meclis komisyonu bugün 5. kez toplanacak
Balıkesir’de 4,3 büyüklüğünde deprem!
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem!
Kızılelma göklerde sınırları zorluyor
Kızılelma göklerde sınırları zorluyor
Daha Fazla Video Göster