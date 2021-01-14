Dünden bugüne CHP'nin dini değerlere bakış açısı nasıldı? CHP milletin değerleriyle neden kavgalı?

Türkiye siyasi tarihinin en çok tartışılan partisi CHP tarih boyunca yaptıklarından çok yapamadıklarıyla anılan bir parti oldu. CHP'nin dindar kesimle ilişkisi istisnai dönemler dışında hep sorunlu oldu. CHP'nin din ile yaşadığı sorun partinin tarihsel kodlarıyla da örtüşüyor. Partinin sahip olduğu bu tarihsel kodlar bugün CHP'de görev yapan kişilerin söylediği cümlelerle uyuşuyor. Her seçim öncesinde mütedeyyin kesimle barışma isteği nedeniyle farklı söylemleri dile getiren CHP'nin öze dönüş sorunu millette karşılığı olmayan bir döngü haline geldi. CHP'nin özellikle başörtüsü konusundaki tavrı giderek milletten uzaklaşmasına neden oluyor. İşte tarih boyunca CHP'nin dini değerlere bakış açısı...