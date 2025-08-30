30 Ağustos 2025, Cumartesi

Dumlupınar'da tarihi gün: 30 Ağustos Zaferi’nin 103. yılı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2025 12:07
"Ya İstiklal Ya Ölüm" parolasıyla kazanılan Büyük Zafer'in 103'üncü yıl dönümünde tarihin akışının değiştiği Dumlupınar'da anlamlı bir anma töreni düzenlendi. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun o şanlı mücadeleyi ve zafere giden süreci Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ile şehitliğin manevi atmosferinde konuştu.
