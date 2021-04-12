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DSP'li Masum Türker: Berat Albayrak başarılıydı

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Giriş: 12.04.2021 01:30
Ekonomiden sorumlu eski bakan DSP'li Masum Türker, Türk ekonomisine yönelik saldırı olduğunu ve bu saldırının hala devam ettiğini söyledi. Saldırının, Türkiye'nin yurt dışındaki rezervlerini yurt içine taşımasıyla başladığını söyleyen eski bakan, "Bunun farkına varan ABD ve özellikle yabancı şirketler Türkiye'ye baskı yapmaya başladı" ifadelerini kullandı. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yönetiminin iyi olduğunu vurgulayan Türker, "Berat Albayrak'a herkes saldırıyor. Belki damat olduğu için saldırıyorlardı ama bence Albayrak başarılıydı, başarısız değildi" şeklinde konuştu.
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