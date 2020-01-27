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27.01.2020

Drift atan ambulans sürücüsü hakkında karar!

Van'a hasta götürdükten sonra drift atan sürücü hakkında Hakkari Valiliği'nden bir açıklama daha geldi. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, ambulansla drift attığı belirlenen sürücünün görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Hakkari Valiliği, ambulansla drift attığı belirlenen sürücünün görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında "drift yapmayan bir ambulans kalmıştı" başlığıyla video yayınlandığı belirtildi.

Söz konusu paylaşıma ilişkin yapılan incelemede ambulans ve ekibin Van'a hasta götürdüğü belirlenirken sevk dönüşünde ambulansla uygunsuz hareketlerde bulunulduğunun tespit edildiği ve hakkında soruşturma başlatılan ilgili personelin görevden uzaklaştırıldığı aktarıldı.

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