Dolandırıcıların PTT- HGS borcu tuzağı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2025 12:43
İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 6 ilde düzenlenen operasyonda, sahte HGS ve kargo mesajlarıyla vatandaşları dolandıran 12 kişi yakalandı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, vurgunun 900 milyon TL’ye ulaştığını aktardı.
