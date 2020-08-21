22 Ağustos 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Doğalgaz Türkiye'de enflasyonu nasıl etkiler?

Doğalgaz Türkiye'de enflasyonu nasıl etkiler?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.08.2020 23:49
Güncelleme:22.08.2020 00:05
Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz'de doğalgaz buldu, dünyanın gözü Türkiye'ye döndü. Kamuoyunu Türkiye'nin doğalgaz rezervini değerlendirirken, A Haber'in konuğu ekonomist Prof. Dr.Sefer Şener de çarpıcı noktalara değindi. Şener, doğalgazın Türkiye'nin enflasyonunda 1,5 puan artırdığını vurguladı.

Memleket Meselesi programının konuğu Ekonomist Prof. Dr.Sefer Şener, Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervini değerlendirdi.

TÜRKİYE İŞLETMEYE BAŞLADIĞINDA DURUM DEĞİŞECEK

Türkiye'nin doğalgaz konusunda ithalata bağlı olduğu belirten Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, "Bu iş çok hafife alınacak bir iş değil. Bulunan rezerv 45 milyar metreküp ile 55 milyar metreküp olarak Türkiye'nin yıllık kullanımı değişiyor. En çok kullanım 2017. Ondan sonra 10 milyar metreküplük bir gerileme oldu. Türkiye'de yüzde 98'in üzeri ithal ediliyor. Türkiye bundan dolayı her yıl 13 ila 15 milyar dolar arası para harcıyor. Tamamen ithalata bağlıyız." dedi.

Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener dünya genelinde pandemi dönemiyle başlayan istihdam riskinin arttığını hatırlattı.

Bunan gazın işlenmesiyle durumun değişeceğini belirten Şener, "Önümüzdeki dönemden, yani işletilmeye başlandığından itibaren çok farklı bir durum olacak. Dünyanın geneli için pandemi sonrası işletmeler farklı olacak. Dünya Bakası'nın bir raporu vardı. İşletmeler için 2 risk görüyor. Birisi finansal diğeri de istihdamla ilgili. Bulunan gazın hem mikro bazlı işletmeler üzerinde ciddi etkileri oluşacak, hem de makro bazlı." ifadelerini kullandı.

"ENERJİ ENFLASYONDA 1,5 PUAN OYNATIYOR"

Enerji alanının enflasyon rakamlarında büyük etki ettiğini dile getiren Ekonomist Prof. Dr.Sefer Şener, "Türkiye'nin yıllardır enflasyon ile mücadelesi var. Türkiye şuan tek haneye inmek için uğraşıyor. Her yıl çıkan enflasyonun yüzde 10'luk bir değişimine neden olan enerji alanı, enflasyonda 1,5 puan oynatıyor." şeklinde konuştu.

Doğalgaz Türkiye'de enflasyonu nasıl etkiler?
Doğalgaz Türkiye'de enflasyonu nasıl etkiler?
Başkan Erdoğan'ın müjdesi Rusya'da nasıl yankılandı?
Başkan Erdoğan'ın müjdesi Rusya'da nasıl yankılandı?
Başkan Erdoğan'ın müjdesi dünya basınında nasıl yankılandı?
Başkan Erdoğan'ın müjdesi dünya basınında nasıl yankılandı?
MHP paylaştı: Çırpınırdı Karadeniz...
MHP paylaştı: "Çırpınırdı Karadeniz..."
Bakan Albayrak Fatih Sondaj Gemisinde
Bakan Albayrak Fatih Sondaj Gemisinde
Müjde içerisindeki müjdeye dikkat çekti: 2023 yılında...
Müjde içerisindeki müjdeye dikkat çekti: 2023 yılında...
Başkan Erdoğan tarihi müjdeyi böyle duyurdu
Başkan Erdoğan tarihi müjdeyi böyle duyurdu
Benzer bir müjdeyi Akdeniz'den de bekliyoruz
Benzer bir müjdeyi Akdeniz'den de bekliyoruz
Cari açık defteri kapanıyor Türkiye'de yeni dönem başlıyor
Cari açık defteri kapanıyor Türkiye'de yeni dönem başlıyor
Başkan Erdoğan müjdeyi canlı yayınında açıkladı
Başkan Erdoğan müjdeyi canlı yayınında açıkladı
Müjde için flaş açıklamalar: Bölgemiz için...
Müjde için flaş açıklamalar: Bölgemiz için...
Başkan Erdoğan cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı
Başkan Erdoğan cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı
Daha Fazla Video Göster