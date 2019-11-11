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11.11.2019

Diyarbakır'da Ailelerin Oturma Eylemi 69. Gününde

PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin eylemi, 69'uncu gününde de devam ediyor. Aileler çocuklarını almadan eylemlerini bitirmeyeceklerini bir kez daha yineledi.

PKK-YPG tarafından alıkonulan kızı Songül Akkuş için, HDP önündeki ailelere destek verip oturma eylemine katılan Fatma Akkuş, 69 gündür eyleme devam ettiklerini dile getirerek çocukları gelmeden kalkmayacağını aktardı. Akkuş, "69 gündür bekliyoruz ve beklemeye devam edeceğiz. Bizim çocuklarımızı dağa gönderiyorlar, onlar ise düğün yapıyorlar. Onların çocukları kız da bizimki kız değil mi, bizde çocuklarımıza gelinlik giydirmek istiyoruz. Çocuklarımızı versinler, bu düğün 2015'te olmuş bizim çocukları dağa göndererek satmışlar ve onlardan aldıkları paralarla düğün yapmışlar. Allah onlara bırakmasın çocuklarımızı getirsinler biz de düğün yapalım" dedi.

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