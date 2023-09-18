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Diyarbakır Kulp'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 18.09.2023 08:42
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında kırmızı, turuncu ve gri kategoride arananların da bulunduğu 4 teröristin, Diyarbakır Kulp'ta etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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4 terörist etkisiz hale getirildi
4 terörist etkisiz hale getirildi
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