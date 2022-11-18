Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan New York Times'ın turizm haberine sert tepki

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, hain saldırının gerçekleştiği İstiklal Caddesi'ni ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, New York Times'ın saldırı sonrası yayınladığı bir haberle ilgili soruya, "Terörle mücadelede bunların ikiyüzlülüğünü her seferinde vurguluyoruz. Türkiye'ye gitmeyin diyorlar ama hedeflerine ulaşamamışlardır. Türkiye yüzyılı başlamıştır. Tam tersine daha çok çalışıp daha güçlü bir millet olacağız" yanıtını verdi