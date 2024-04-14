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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan "misilleme" diplomasisi! İran ve İngiliz mevkidaşlarıyla gerilimi görüştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.04.2024 16:31
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsrail'e misilleme sonrası iİanlı mevkidaşıyla önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan İngiltere Dışişleri Bakanıyla da görüştü. Ayrıntılar A Haber muhabiri Tülay Ağoğlu aktardı.
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