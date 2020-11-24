24 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Dışişleri Bakanı Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Türk gemisine baskın hakkında mesaj: Sahada da cevabını vereceğiz

Dışişleri Bakanı Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Türk gemisine baskın hakkında mesaj: Sahada da cevabını vereceğiz

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.11.2020 21:20
Güncelleme:24.11.2020 22:17
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrini Harekatı'nın Türk gemisine yönelik eylemiyle ilgili, "Cevabımızı sahada da vereceğiz. İşin siyasi boyutunu takip edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Ne gerekiyorsa onu yapacagiz. Cumhurbaşkanımızın talimatı öyle." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2021 bütçesinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akdeniz'de Türk gemisine yönelik hukuk dışı aramaya ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, hem Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği hem de bakanlıktaki ilgili genel müdürlük üzerinden, bayrak sahibi ülkenin izni olmadan gemiye çıkılamayacağı yönünde gerekli uyarıların yapıldığını bildirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye gerekli uyarıları yaptığında karşı tarafın, "Biz size bilgi verdik" dediğini belirterek, BM Güvenlik Konseyi kararının, uluslararası hukuku yok saymadığını kaydetti. Çavuşoğlu, uluslararası denizcilik hukukunun varlığına işaret ederek, "Tabii bu anlamda şimdi cevabımızı sahada da vereceğiz, onu açıkça söyleyeyim." dedi.

Birleşmiş Milletler, NATO ve Uluslararası Denizcilik Örgütü ile de temasa geçtiklerini belirten Çavuşoğlu, "Diğer taraftan dün ilgili ülkelerin AB, Almanya ve İtalya'nın büyükelçilerini de bakanlığa çağırdık ve bakan yardımcımız Sedat (Önal) Bey görüştü. Notamızı da verdik. Bu işin siyasi boyutunu, hukuki boyutunu da takip edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Daha sonra, arkadaşlarımız yazılı olarak protestoyu gönderince 'Mesajınızı aldık, dönüyoruz, çıkıyoruz' dediler ve süreci zaten siz biliyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, "'Sahada cevabımızı vereceğiz' sözünüzü biraz açabilir misiniz? Bir tedbir mi alınacak yoksa bir şekilde karşılık vermek için mi?" yönündeki soruya, "Arkadaşlar ne gerekiyorsa onu yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı bu şekilde. Bize yapılan bir şeyi biz karşılıksız bırakmayız. Gereken tedbirlerimizi alacağız. Şimdi ticari gemilere korsan gibi çıkmak uluslararası hukukun ihlalidir. Dolayısıyla bundan sonra bu tür şeylere fırsat vermediğimiz gibi, gerekli adımları atacağız tabii ki. Sahada da cevabını vereceğiz, aynı şekilde hukuki ve siyasi süreçleri de takip edeceğiz." karşılığını verdi.

Prof. Dr. Selami Kurandan Türk gemisine saldırı için flaş yorum! Zamanlamaya dikkat çekti! Almanya ve Yunanistan... PROF. DR. SELAMİ KURAN'DAN TÜRK GEMİSİNE SALDIRI İÇİN FLAŞ YORUM! ZAMANLAMAYA DİKKAT ÇEKTİ! "ALMANYA VE YUNANİSTAN..."

Savaşı Türkiye kazandı...
"Savaşı Türkiye kazandı..."
Çavuşoğlu: Sahada da cevabını vereceğiz
Çavuşoğlu: Sahada da cevabını vereceğiz
MSB'den Türk gemisindeki aramaya ilişkin açıklama
MSB'den Türk gemisindeki aramaya ilişkin açıklama
Erdoğan’dan Ayda bebeğe telefon
Erdoğan’dan Ayda bebeğe telefon
Günün koronavirüs vaka sayılarını açıklandı
Günün koronavirüs vaka sayılarını açıklandı
Türkiye'den 3 yeni NAVTEX
Türkiye'den 3 yeni NAVTEX
Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlerle ilgili garip sözler
Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlerle ilgili garip sözler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten muhalefete sert tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten muhalefete sert tepki
AK Parti MYK sonrası önemli açıklamalar
AK Parti MYK sonrası önemli açıklamalar
Kılıçdaroğlu’nun övdüğü 2 belediye başkanı da tutuklandı
Kılıçdaroğlu’nun övdüğü 2 belediye başkanı da tutuklandı
Yeni güç merkezi Asya mı?
Yeni güç merkezi Asya mı?
Türkiye hangi adımları atacak?
Türkiye hangi adımları atacak?
Daha Fazla Video Göster