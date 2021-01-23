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Direksiyon sınavına girenler kısıtlamadan muaf tutuluyor! 2,5 ay sonra ilk sınav

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.01.2021 14:04
Güncelleme:23.01.2021 14:06
Hafta sonları düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler sokağa çıkma kısıtlamalarında muaf tutuldu. Peki kısıtlamada direksiyon sınavları nasıl oluyor? Bu sorunun cevabını A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan ileri sürüş uzmanı Mustafa Özkaya verdi.

Mustafa Özkaya, "Pandemi kısıtlamasından sonra dönemin ilk sınav. Bu sınavlar kısıtlama bitinceye kadar böyle devam edecek. Kısıtlamadan sonra normal sürece geçilecek." dedi.

İleri sürüş uzmanı Mustafa Özkaya, "2.5 ay sonra yapılacak olması nedeniyle bir yığılma oldu. 6 hafta sınav olmayınca birikme oldu. Süreç herkesin için hayırlı olsun. Muaf olanlar için belge veriyoruz." ifadelerini kullandı.

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