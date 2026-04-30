Dicle Üniversitesi'nde dev petrol keşfi: Mezopotamya’nın kalbinden enerji fışkırıyor

Mezopotamya’nın bereketli topraklarında Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için tarihi bir müjde geldi. Diyarbakır Dicle Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen sismik araştırmalar neticesinde zengin petrol rezervleri tespit edildi. Türkiye’de ilk kez bir üniversite sahasında petrol üretim sürecine girilirken, bölgedeki sondaj çalışmalarıyla "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna dev bir katkı sunulması hedefleniyor. Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, kampüs sınırları içerisinde petrolün fışkıracağı noktaları ve projenin detaylarını ilk kez A Haber’e açıkladı.