Devlet Bahçeli'nin Osmaniye'deki konağı tamamlandı | Video
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06.05.2020
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye’de doğduğu evin yerine inşa edilen konak tamamlandı. 3 Mayıs “Milliyetçiler Günü”nde açılan konak, Selçuklu-Osmanlı mimarisinin geleneksel özelliklerini taşıyor.
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