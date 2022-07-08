08 Temmuz 2022, Cuma
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Devlet Bahçeli’den 6’lı masa açıklaması: Zillet İttifakı’nın adayı kukla adaydan öte olmayacak
Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Zillet ittifakının kurguladığı Cumhurbaşkanı adayı; edilgen, etkisiz, pasif, yeri geldiğinde koltuğunu devredecek, uzaktan kumanda edilmeye boyun eğecek kukla bir adaydan öte anlam taşımamaktadır." açıklamasında bulundu.