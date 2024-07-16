Devlet Bahçeli 15 Temmuz’de 52 şehit veren Özel Harekat’ı ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Başkanlığı’nı ziyaret etti. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit ettiği 52 polisin isimlerinin bulunduğu anıta çelenk bıraktı, dua etti.

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