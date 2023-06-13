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Devlet Bahçeli: 100 il 1000 ilçe idari yapısıyla gücüne güç katmış Türkiye mümkündür

A Haber
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Giriş: 13.06.2023 11:43
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, “100 maddelik yeni anayasa teklifimiz hazırdır. 100 maddelik anayasa teklifimiz müzakere etmek için hazırdır. Yeni yüzyılda yüz il bin idari yapıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa etmemiz mümkündür.” ifadelerini kullandı.
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