08 Eylül 2023, Cuma
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DEVA Partili Elif Esen'den seçmenlere hakaret! Kazanamayınca "akılsızsınız" göndermesi yaptı! CHP ve İYİ Parti'ye de eleştiri yağmuru
14-28 Mayıs seçimlerinde yaşanan büyük hezimet 8'li koalisyonda tartışma konusu olurken fatura millete kesildi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen katıldığı canlı yayında seçmenlere "akılsızsınız" göndermesi yaparken "Seçmenden biz biraz daha akılcı bir tercih bekliyorduk açıkçası" dedi. CHP'yi de "Bizi algı malzemesi olarak kullandılar" diyerek suçlayan Esen, İYİ Parti'yi de eleştirdi. İşte detaylar...