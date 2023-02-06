Depremin ardından enkaz altından çıkarılma anları! Çocuklar böyle kurtarıldı

7,7’lik deprem sonrası en altından kurtarılma çalışmaları sürüyor. 10 ili vuran depremde 7 bin 3 yaralı var, 2 bin 818 bina çöktü. İşte enkazdan kurtarılma anları...

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