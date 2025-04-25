25 Nisan 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Depreme karşı dirençli şehirler nasıl kurulur? İstanbul depreme ne kadar hazır?
Depreme karşı dirençli şehirler nasıl kurulur? İstanbul depreme ne kadar hazır?

Depreme karşı dirençli şehirler nasıl kurulur? İstanbul depreme ne kadar hazır?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.04.2025 12:08
Türkiye’de adete bir deprem fırtınası yaşanıyor. İstanbul’da 6,2’li depremden sonra bu sabah da Kütahya’da 4,6 ve 4,5 şiddetinde 2 deprem meydana geldi. Vatandaşlar ise kendini dışarı attı. Peki depreme karşı kentsel dönüşümün önemi ne? İstanbul depreme nasıl dayanıklı hale gelecek? İstanbul için zaman daralıyor mu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Başkanı dr. Haldun Ersen değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Depreme karşı dirençli şehirler nasıl kurulur? İstanbul depreme ne kadar hazır?
Depreme karşı dirençli şehirler nasıl kurulur?
Depreme karşı dirençli şehirler nasıl kurulur?
Deprem korkusunu nasıl yeneceğiz?
Deprem korkusunu nasıl yeneceğiz?
A Haber 14 yaşında!
A Haber 14 yaşında!
6,2’lik deprem fay hatlarını nasıl etkiledi?
6,2'lik deprem fay hatlarını nasıl etkiledi?
Afet çantası 6 ayda bir yenilenmeli!
Afet çantası 6 ayda bir yenilenmeli!
Deprem fırsatçıları yine sahnede!
Deprem fırsatçıları yine sahnede!
Kentsel dönüşüm nasıl hızlandırılabilir?
Kentsel dönüşüm nasıl hızlandırılabilir?
Deprem erken uyarı sistemi işe yarıyor mu?
Deprem erken uyarı sistemi işe yarıyor mu?
İstanbul depreminde ilçe ilçe hissedilen şiddet
İstanbul depreminde ilçe ilçe hissedilen şiddet
Terör örgütü DEAŞ’a operasyon!
Terör örgütü DEAŞ’a operasyon!
Kütahya Valisi A Haber’e konuştu!
Kütahya Valisi A Haber'e konuştu!
Kütahya’da korkutan deprem!
Kütahya'da korkutan deprem!
Daha Fazla Video Göster