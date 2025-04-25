Depreme karşı dirençli şehirler nasıl kurulur? İstanbul depreme ne kadar hazır?

Türkiye’de adete bir deprem fırtınası yaşanıyor. İstanbul’da 6,2’li depremden sonra bu sabah da Kütahya’da 4,6 ve 4,5 şiddetinde 2 deprem meydana geldi. Vatandaşlar ise kendini dışarı attı. Peki depreme karşı kentsel dönüşümün önemi ne? İstanbul depreme nasıl dayanıklı hale gelecek? İstanbul için zaman daralıyor mu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Başkanı dr. Haldun Ersen değerlendirdi.

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