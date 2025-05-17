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Deprem uyarı sistemine canlı test! Tanıtırken depreme yakalandılar

Deprem uyarı sistemine canlı test! Tanıtırken depreme yakalandılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.05.2025 08:17
Depreme karşı umutlandıran bir haber var sırada. Farklı illerden bir araya gelen 47 üniversite öğrencisi, deprem erken uyarı sistemi geliştirdi. Sistemi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerine tanıtıyorlardı ki, o an öğrencilerin telefonlarına bir uyarı geldi. Hep birlikte dışarı çıkmaya karar verdiler. Tam da o sırada Konya Kulu depremi oldu. Yani gençlerin erken uyarı sistemi işe yaramıştı.
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Deprem uyarı sistemine canlı test! Tanıtırken depreme yakalandılar
Deprem uyarı sistemine canlı test!
Deprem uyarı sistemine canlı test!
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