17 Mayıs 2025, Cumartesi
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Deprem uyarı sistemine canlı test! Tanıtırken depreme yakalandılar
Depreme karşı umutlandıran bir haber var sırada. Farklı illerden bir araya gelen 47 üniversite öğrencisi, deprem erken uyarı sistemi geliştirdi. Sistemi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerine tanıtıyorlardı ki, o an öğrencilerin telefonlarına bir uyarı geldi. Hep birlikte dışarı çıkmaya karar verdiler. Tam da o sırada Konya Kulu depremi oldu. Yani gençlerin erken uyarı sistemi işe yaramıştı.