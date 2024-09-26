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Deprem bölgesinde konut seferberliği! 30 bin köy evi tamamlanacak

Deprem bölgesinde konut seferberliği! 30 bin köy evi tamamlanacak

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 08:47
Deprem bölgelerinde konut seferberliği sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıl sonuna kadar 30 bin kalıcı köy konutunun afetzedelere teslim edileceğini duyurdu.
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