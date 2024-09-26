Deprem bölgesinde konut seferberliği! 30 bin köy evi tamamlanacak

Deprem bölgelerinde konut seferberliği sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıl sonuna kadar 30 bin kalıcı köy konutunun afetzedelere teslim edileceğini duyurdu.

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