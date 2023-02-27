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Deprem bölgesinde altyapı çalışması! Malatya’da son durum ne?

A Haber
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Giriş: 27.02.2023 10:06
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden etkilenen Malatya'da depremin ardından doğalgaz, elektrik ve su altyapıları onarılıyor. Enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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