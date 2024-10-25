25 Ekim 2024, Cuma
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Deniz taksi fiyaskosu! Deniz taksiler kaderine terk edildi

Deniz taksi fiyaskosu! Deniz taksiler kaderine terk edildi

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.10.2024 09:57
Güncelleme:25.10.2024 09:57
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmiş bir projeydi deniz taksiler. Megakentin trafiğine nefes aldırması bekleniyordu. Ancak bugün gelinen nokta fiyasko. Çünkü 300 milyona mal edilen o deniz taksiler, Yenikapı İskelesi'nde öylece bekliyor ve kullanılmıyor. Ve buna rağmen sayıları her geçen gün artıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Deniz taksiler kaderine terk edildi
Deniz taksiler kaderine terk edildi
Irak ve Suriye’de 81 terör hedefi vuruldu
Irak ve Suriye'de 81 terör hedefi vuruldu
TUSAŞ’a saldırı dünya basınında
TUSAŞ’a saldırı dünya basınında
TUSAŞ’a terör saldırısı! Arkasında kim var?
TUSAŞ'a terör saldırısı! Arkasında kim var?
TUSAŞ soruşturması hangi aşamada?
TUSAŞ soruşturması hangi aşamada?
Şehitlerimiz için vurmaya devam! 34 hedef imha edildi
Şehitlerimiz için vurmaya devam! 34 hedef imha edildi
Yazar Latif Erdoğan’dan A Haber’de çarpıcı Gülen açıklaması!
Yazar Latif Erdoğan'dan A Haber’de çarpıcı Gülen açıklaması!
Başkan Erdoğan: Teröristan kurulmasına müsaade edilmeyecek
Başkan Erdoğan: "Teröristan kurulmasına müsaade edilmeyecek"
TUSAŞ’a saldırıda dikkat çeken 3 detay!
TUSAŞ'a saldırıda dikkat çeken 3 detay!
Narin’in dere yatağına taşındığı anlar!
Narin’in dere yatağına taşındığı anlar!
Teröristbaşı Fetullah Gülen’in cenazesi gömülüyor!
Teröristbaşı Fetullah Gülen'in cenazesi gömülüyor!
‘Güvenlik zirvesi’ sona erdi!
‘Güvenlik zirvesi’ sona erdi!
Daha Fazla Video Göster