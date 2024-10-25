Deniz taksi fiyaskosu! Deniz taksiler kaderine terk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmiş bir projeydi deniz taksiler. Megakentin trafiğine nefes aldırması bekleniyordu. Ancak bugün gelinen nokta fiyasko. Çünkü 300 milyona mal edilen o deniz taksiler, Yenikapı İskelesi'nde öylece bekliyor ve kullanılmıyor. Ve buna rağmen sayıları her geçen gün artıyor.

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