Deniz Kuvvetleri’nin başarılı mesaisi sürüyor! SAS Timleri 4 mayını imha etti

Türk Deniz Kuvvetlerinin sürüklenen mayınlara karşı yoğun mesaisi sürüyor. Bugüne kadar mayın gözetleme faaliyetleri kapsamında toplam 6 bin 747 saat seyir ve bin 496 saat uçuş yapıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

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