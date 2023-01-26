26 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Deniz Kuvvetleri’nin başarılı mesaisi sürüyor! SAS Timleri 4 mayını imha etti

Deniz Kuvvetleri’nin başarılı mesaisi sürüyor! SAS Timleri 4 mayını imha etti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.01.2023 08:52
Türk Deniz Kuvvetlerinin sürüklenen mayınlara karşı yoğun mesaisi sürüyor. Bugüne kadar mayın gözetleme faaliyetleri kapsamında toplam 6 bin 747 saat seyir ve bin 496 saat uçuş yapıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mavi Vatan onlara emanet!
Mavi Vatan onlara emanet!
Rum kesimi silahlanmayı sürdürüyor
Rum kesimi silahlanmayı sürdürüyor
Batı’da enflasyon çıkmazı sürüyor!
Batı’da enflasyon çıkmazı sürüyor!
İslam düşmanlığı insan hakları sorunudur
"İslam düşmanlığı insan hakları sorunudur"
İYİ Parti’den yeni bakanlık çıkışı
İYİ Parti'den "yeni" bakanlık çıkışı
Canlı yayında ’Kılıçdaroğlu’ kavgası!
Canlı yayında 'Kılıçdaroğlu' kavgası!
Kulisler alev alev: AK Parti’den sürpriz adaylar
Kulisler alev alev: AK Parti'den sürpriz adaylar
MGK bildirisi yayımlandı
MGK bildirisi yayımlandı
Et yalanına Cumhur İttifakı’ndan tepki
"Et" yalanına Cumhur İttifakı'ndan tepki
CHP’li belediyeden ağaç katliamı
CHP'li belediyeden ağaç katliamı
Renklerin bilinçaltımıza etkisi nedir?
Renklerin bilinçaltımıza etkisi nedir?
MGK gündeminde neler var?
MGK gündeminde neler var?
Daha Fazla Video Göster