10 Mart 2025, Pazartesi
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Deniz Baykal'a kaset kumpasında flaş gelişme! Kaset kumpasçısı emniyet amiri çıktı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya FETÖ'nün kaset kumpasçısı eski emniyet amirinin yakalandığını duyurdu. Ankara'da düzenlenen FETÖ operasyonunda, 2016'da ihraç edilen eski Emniyet Amiri Ü.Y., saklandığı gizli bölmede yakalandı. Ü.Y., resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, FETÖ üyeliği ve ByLock kullanımı gibi suçlardan aranıyordu. Ayrıca, Deniz Baykal ve bazı siyasetçilere ait olduğu iddia edilen müstehcen görüntülerin yayılması ve usulsüz dinlemelerle ilgili soruşturmalarda da yer alıyordu.