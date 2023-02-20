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Dengbejlik geleneğinin temsilcisiydi... Kültürel miras taşıyıcısı Mehmet Tanrıverdi hayatını kaybetti

A Haber
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Giriş: 20.02.2023 14:05
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 büyük deprem 40 binden fazla kişiyi hayatttan kopardı. Hayata veda edenlerden biri de Kültür ve Turizm Bakanlığının "Kültürel miras taşıyıcısı" seçtiği Mehmet Tanrıverdi oldu.
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