Dengbejlik geleneğinin temsilcisiydi... Kültürel miras taşıyıcısı Mehmet Tanrıverdi hayatını kaybetti

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 büyük deprem 40 binden fazla kişiyi hayatttan kopardı. Hayata veda edenlerden biri de Kültür ve Turizm Bakanlığının "Kültürel miras taşıyıcısı" seçtiği Mehmet Tanrıverdi oldu.

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