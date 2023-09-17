17 Eylül 2023, Pazar
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Demokrasiye kara leke: 27 Mayıs
27 Mayıs 1960 darbesi sonrası Başbakan Adnan Menderes'in cuntacılar tarafından idam edilmesinin üzerinden tam 62 yıl geçti. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen tarih, Menderes ve arkadaşlarına duyulan minneti hiç unutturmadı. Tarihçi Prof. Dr. Ali Satan o günlerde yaşananları anlattı.