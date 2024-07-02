DEM'li belediyeler protesto edildi! İşten çıkarılan işçiler A Haber’de isyan etti: Bunlar hizmet için gelmedi

İşçi kıyımına tepki olarak, Bağlar Belediyesi'nden sonra Sur Belediyesi önünde de çadırlı eylem başladı. A Haber ekibinden Sinan Yılmaz o noktadan detayları aktardı.

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