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DEM'li belediyeler protesto edildi! İşten çıkarılan işçiler A Haber’de isyan etti: Bunlar hizmet için gelmedi

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 02.07.2024 14:29
İşçi kıyımına tepki olarak, Bağlar Belediyesi'nden sonra Sur Belediyesi önünde de çadırlı eylem başladı. A Haber ekibinden Sinan Yılmaz o noktadan detayları aktardı.
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