Demirtaş’tan yeni sürece ilişkin mesaj: Anayasa ve ittifak konuları konuşulmadı

Terörsüz Türkiye sürecinde pazarlık iddialarına yanıt. Daha önce defalarca dile getirildiği gibi, terörsüz Türkiye sürecinde herhangi bir pazarlık olmadığı vurgulanmıştı. Bu kez HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş konuştu. Edirne Cezaevi’nden kaleme aldığı mektupta, iktidarla “hiçbir aşamada anayasa değişikliği, seçim, ittifak gibi konularda tek kelime bile konuşulmadığını ve bunun pazarlığının yapılmadığını” ifade etti. İşte detaylar…

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