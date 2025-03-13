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Demirtaş’tan yeni sürece ilişkin mesaj: Anayasa ve ittifak konuları konuşulmadı

Demirtaş'tan yeni sürece ilişkin mesaj: Anayasa ve ittifak konuları konuşulmadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.03.2025 21:51
Terörsüz Türkiye sürecinde pazarlık iddialarına yanıt. Daha önce defalarca dile getirildiği gibi, terörsüz Türkiye sürecinde herhangi bir pazarlık olmadığı vurgulanmıştı. Bu kez HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş konuştu. Edirne Cezaevi’nden kaleme aldığı mektupta, iktidarla “hiçbir aşamada anayasa değişikliği, seçim, ittifak gibi konularda tek kelime bile konuşulmadığını ve bunun pazarlığının yapılmadığını” ifade etti. İşte detaylar…
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