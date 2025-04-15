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DEM Parti’li Hatimoğulları: PKK’nın fesih kongresinin tarihine ilişkin bilgi yok

DEM Parti'li Hatimoğulları: PKK'nın fesih kongresinin tarihine ilişkin bilgi yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.04.2025 15:31
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Tülay Hatimoğulları, "PKK'nın fesih kongresinin tarihine ilişkin bir bilgi bizde mevcut değil. Ancak bu sürecin, bazı yasal adımlar ile somut adımların atılması ile birlikte karşılıklı bir şekilde fesih kongresinin yapılacağına dair genel bir bilgi var. Onun dışında tarihe ilişkin bir bilgi yok" dedi.
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DEM Parti’li Hatimoğulları: PKK’nın fesih kongresinin tarihine ilişkin bilgi yok
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