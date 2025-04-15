15 Nisan 2025, Salı
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DEM Parti'li Hatimoğulları: PKK'nın fesih kongresinin tarihine ilişkin bilgi yok
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Tülay Hatimoğulları, "PKK'nın fesih kongresinin tarihine ilişkin bir bilgi bizde mevcut değil. Ancak bu sürecin, bazı yasal adımlar ile somut adımların atılması ile birlikte karşılıklı bir şekilde fesih kongresinin yapılacağına dair genel bir bilgi var. Onun dışında tarihe ilişkin bir bilgi yok" dedi.