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DEM Partili Altan Tan kirli planı deşifre etti: DEM başka nasıl desteklesin?

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.02.2024 16:23
Eski milletvekili DEM Partili Altan Tan İstanbul'da kirli planı deşifre etti. Kandil'in dolayısıyla DEM Parti'nin ne olursa olsun Başkan Erdoğan'ı zayıflatma politikası izlediğini belirtti. Tabanın baskısı nedeniyle Meral Danış Beştaş'ın aday gösterildiğini ancak 22 ilçede DEM'in aday göstermediğini ifade etti. "Daha nasıl destek olacak" dedi.
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Kirli planı deşifre etti
Kirli planı deşifre etti
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