11 Eylül 2025, Perşembe
DEM Parti'den Özgür Özel'e ziyaret! DEM Parti'den CHP eski il başkanlığına ziyaret
Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilmesinin ardından Özgür Özel'in çalışma ofisine çevrilen eski il başkanlığı binası önünde bekleyiş sürüyor. DEM Parti Eş Genel Başkanları da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek. Son durumu A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.