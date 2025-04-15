16 Nisan 2025, Çarşamba
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DEM Parti duyurdu: Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi!
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi. Konuya ilişkin DEM Parti'den açıklama geldi. DEM Parti, "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. " ifadeleri kullanıldı.