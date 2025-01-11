DEM Parti: Demirtaş’ın sürece desteği tam

DEM Parti heyeti Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la görüştü. Görüşme sonrasında heyet adına açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder'den "Demirtaş'ın sürece desteği tam" açıklaması geldi. Demirtaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada "adı konulmamış olsa da bu süreç demokratikleşme barış ve kardeşlik sürecidir" ifadelerini kullandı.

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