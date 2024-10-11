Deha Tuzcu kadın cinayetlerini övdü Maho G. şehitlere hakaret etti

İstanbul surlarında yaşanan vahşi cinayet sonrası mercek altına alınan Discord'da siber zorbalık, kız çocuklarını istismar, milli ve manevi değerlere hakaret gibi birçok suç unsuru tespit edilmişti. Bu suçların işlendiği panellerden birinin de rapçi Deha Tuzcu'ya ait olduğu ortaya çıktı. Tuzcu'nun kız çocuklarını istismar ettiği ve kadın cinayetlerini öven şarkılar yaptığı öğrenildi. Diğer yandan bir başka rapçi Maho G.'nin ise askerlerimizi ve şehitlerimizi hedef aldığı görüntüler büyük tepki çekti.