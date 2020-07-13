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Darbenin seyrini değiştiren kahraman: Ömer Halisdemir

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Giriş: 13.07.2020 20:35
Güncelleme:13.07.2020 21:00
Cuntacı general Semih Terzi ve beraberindeki hainler FETÖ'nün darbe girişimi sırasında ÖKK'yi ele geçirmek isterken Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulmuştu. Şehit Halisdemir'in bu hamlesi darbenin seyrini değiştirmiş ve hainler başarılı olamamıştı. Şehidin Niğde'deki kabri şehadetinin 4. yıl dönümünde de ziyaretçi akınına uğradı.
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