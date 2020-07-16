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Darbeci hainler Genelkurmay'dan arayarak MHP lideri Bahçeli'yi tehdit etmiş!

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Giriş: 16.07.2020 23:52
A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi FETÖ'cülerin Genelkurmay'dan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye telefon açtığını açıkladı. Yıldırım, ''Genelkurmay'dan sayın Genel Başkan aranıyor. Genelkurmay'ın içindeki yaver Murat Çelikel'i arıyor (Devlet Bahçeli'nin özel kalemi) diyor ki; ''Genelkurmay Başkanımızın bir ricası var,  bu açıklamayı geri çekin veya yumuşatın. Bu emir komuta zinciri altında yapılan bir iş.'' Sayın Genel Başkan diyor ki; ''Genelkurmay Başkanı'nı verin telefona''veremiyorlar. Ve geri adım atılmıyor.'' ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

Televizyonlarda altyazılar geçmeye başladı, 'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bu bir kalkışmadır, biz seçilmiş hükümetin yanındayız.' Ne getirdi bu? Ordunun içerisinde bulunan milliyetçi subaylar, ülkücü subaylar dediler ki 'burada bir kalkışma var, Devlet Bey karşısında.' Emniyet'te bulunan yine vatansever polisler dediler ki 'bir kalkışma var ve biz karşısındayız.' ve direniş başladı.

DARBECİLERDEN BAHÇELİ'YE: AÇIKLAMAYI GERİ ÇEKİN!

Genelkurmay'dan sayın Genel Başkan aranıyor. Genelkurmay'ın içindeki yaver Murat Çelikel'i arıyor (Devlet Bahçeli'nin özel kalemi) diyor ki; ''Genelkurmay Başkanımızın bir ricası var, bu açıklamayı geri çekin veya yumuşatın. Bu emir komuta zinciri altında yapılan bir iş.'' Sayın Genel Başkan diyor ki; ''Genelkurmay Başkanı'nı verin telefona'' veremiyorlar. Ve geri adım atılmıyor. İşte o andan itibaren partinin üzerinde F16'lar senfonik patlama yaptılar ve camlar çatladı. Sayın Genel Başkan'a da diyorlar ki, ''Efendim sizi güvenli bir yere götürelim.'' Bahçeli cevaben, 'Türkiye'nin en güvenli yeri MHP Genel Merkezi'dir, ben bir yere gitmem, milletin başına ne gelirse benim başıma da o gelir'' diyor. Bu bir direnişin ölçüsü ve kahramanlıktır.

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