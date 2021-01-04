Darbe imasında bulunan İlker Başbuğ’a Metiner’den kilit soru!

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Siyasetçi ve Yazar Mehmet Metiner, İlker Başbuğ’un skandal darbe imasına çarpıcı bir soruyla cevap verdi. Metiner, ‘’İlker Başbuğ efendi ne diyor? ‘Erken seçime gitseydi darbe olmazdı!’ Çünkü erken seçim kararı alsaydı diyor bu durumda zaten yapılacak olan bir darbe, milletin siyasi iradesine yönelik bir darbe olacaktı diyor. Peki ilan etmeseydi?’’ ifadelerini kullandı.

Mehmet Metiner'in açıklamaları şu şekilde:

Sevgili İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy güzel bir tepki vermiş, 'atanamayan Cumhurbaşkanı' yani herhalde eski Türkiye'de olsaydı bir şekilde Cumhurbaşkanı olarak atanabilirdi. Erdoğan gibi düşünmeyenlerin iktidarında Ahmet Necdet Sezer nasıl atandıysa, 'tarafsız' Anayasa Mahkemesi Başkanı ya herkese hukuk dağıtacaktı. Kendi ülkesinin Başbakanının başörtülü eşiyle Çankaya'ya gitmesine izin vermeyen Cumhurbaşkanıydı. Hukukçuydu, özgürlükçüydü. Geçin bu palavraları.

''28 ŞUBAT'TA GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE HÜKÜMET DEVİRDİNİZ''

Bu da demiş; 'Ben yanlış anlaşıldım, bütün darbelere karşıyım' 28 Şubat'ta gözümüzün önünde hükümet devirdiniz. Sen o zaman orduda değil miydin? 28 Şubat'ta generaller briffing verdiğinde eski Türkiye'nin yargıçları selama duruyordu. Şimdi yargı yok, hukuk yok, demokrasi yok falan diyorlar. Gözümüzün önünde hükümet devirdiniz, FETÖ'yü yerleştirdiniz ordunun içine ta tepelere kadar çıkarttınız.

MEŞRU BİR DARBEDİR DEMEK İSTİYOR!

Bütün darbelere karşıymış? Peki bu sözler ne? Bu sözlerde gözden kaçırılan bir şey var. Gün içinde bütün yorumları izledim, benim kafam ya yanlış çalışıyor ya da başka çalışıyor. Diyor ki; 'eğer erken seçim kararı almış olsaydı Menderes, böyle bir darbenin gerçekleştirilmesi açıkça milletin siyasi iradesine de vurulacak bir darbe olurdu.' Benim kafam şöyle çalıştı o anda 'bir hükümet erken seçim kararı da almayabilir. 'Peki cümleyi şöyle mi kuracaktı darbe karşıtı olduğunu söyleyen atanamayan Cumhurbaşkanı, eski Genelkurmay Başkanı 'hükümet eğer erken seçim ilan etmediyse kendisine karşı yapılan darbe de milletin siyasi iradesine karşı yapılmış bir darbe değildir, meşru bir darbedir.' Bu cümleden başka bir sonuç çıkmaz. Yani hükümet erken seçim ilan eder etmez, hükümetin bileceği bir şeydir. Millet 5 yıllığına ülkeyi yönetme yetkisi vermiş. Dilerse gider, dilerse gitmez. İlker Başbuğ efendi ne diyor? 'Erken seçime gitseydi darbe olmazdı!' Çünkü erken seçim kararı alsaydı diyor bu durumda zaten yapılacak olan bir darbe, milletin siyasi iradesine yönelik bir darbe olacaktı diyor.

''27 MAYIS'I BİR DARBE OLARAK GÖRMEDİLER''

Peki ilan etmeseydi? Zaten o yüzden 27 Mayıs'ı bir darbe olarak görmediler. İnönü'nün başbakan olması büyük bir nimetti diyorlar. Ne nimeti ya? Askerler zorla, kılıç zoruyla, süngü zoruyla milletten iktidarı aldılar, siyaset marifetiyle İnönü'ye takdim ettiler, bunun neresi övünülecek bir şeydir? Dolayısıyla bu darbeyi meşrulaştıran bir şeydir.

''HEPİMİZİ ÖLDÜRECEKLER Mİ?''

Bu ülkede iki şey gördük, Recep Tayyip Erdoğan'ın akıbetini Adnan Menderes'in akıbetiyle kıyaslayan alçakları gördük. Şimdi de erken seçim çağrısını ısrarla yineleyen çevreler var. Bidengiller familyasına mensup olan bu siyasi güruh diyor ki; 'artık sizi darbeyle götürmemiz mümkün değil, çünkü 15 Temmuz'da zaten denedik ama bu millet aslanlar gibi kükredi. Artık ordunun darbe yapma kabiliyeti de yok.' Üstelik darbe yapma kabiliyetin olsa bu millete söker mi darbe? Milyonlar yine ayakta oluruz, hepimizi öldürecekler mi? Öldürmezlerse namertler.