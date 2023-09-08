Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan'ın sır ölümü aydınlandı! İşte rapor

Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan'ın Maltepe Cezaevi'nde geçtiğimiz şubat ayında koğuşunda ölü bulunmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Adli Tıp Kurumu, Arslan'ın ölümün asılma sonucu olduğunu bildirdi. Savcılık kamera kayıtlarını inceleyerek kuşku uyandırıcı ve dikkat çekici bir olaya rastlanmadığını kaydetti. Arslan'ın ölümünün kendisini asması sonucu meydana geldiğini belirten savcılık, olayda herhangi bir cezaevi personelinin kasıt ya da kusurlu eylemine rastlanmadığının anlaşıldığını aktararak takipsizlik kararı verdi.