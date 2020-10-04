Damacana su ve tüp alana CHP üyeliği bedava!

Çizgisinden uzaklaştığı için istifaların arttığı CHP'de skandal bir uygulamaya imza atıldı. CHP Çeşme İlçe Kadın Kolları, ilçedeki tüp ve su bayileriyle anlaşarak parti üyelerine yüzde 20 indirim yapılacağını duyurdu. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

Çizgisinden uzaklaştığı gerekçesi ile çok sayıda üyenin istifa ettiği CHP, partiye yeni üye kazandırmak için Çeşme'de skandal bir uygulamaya imza attı. CHP İlçe Kadın Kolları, ilçedeki tüp ve su bayileri ile anlaşarak CHP üyelerine yüzde 20 indirim yapılacağını duyurdu.

ÜYE KARTI ŞARTI

İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlara üyelik kartı şartı getirildi. Üye kartı bulunmayanların partiye üye olup CHP ilçe başkanlığından üyelik kartı almaları gerektiği ifade edildi. Çeşme İlçe Kadın Kolları Başkanı Şeniz İridere, kampanyanın sadece tüp ve damacana su ile sınırlı kalmayacağını kampanyanın genişleyerek süreceğini söyledi.

ÜYE OLANA İNDİRİMLİ

Kampanya parti tabanında şaşkınlık yaratırken AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Avukat Yeliz Karataş da, "Bir kişinin siyasi partiye üye olabilmesi için öncelikle o siyasi partinin ilkelerini benimseyip özümsemiş olması gerekir. Kriterlere uygun olmaksızın tüp ve indirim karşılığında vatandaşa CHP üyeliği taahhüt etmek şaşılacak bir durum" dedi.